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В США утверждают, что ВСУ понесли тяжелые потери под Авдеевкой

WP: ВСУ потеряли большое количество солдат во время бегства из Авдеевки

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество солдат во время отступления из Авдеевки. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Репортеры издания опросили сумевших выбраться из полукольца окружения украинских военнослужащих, многие из которых признались, что до сих пор находятся в шоке и рады тому, что выжили. Отмечается, что в украинской армии произошел моральный надлом — многие считают, что отступление не готовилось вовсе либо очень плохо.

Отдельно украинские военнослужащие отмечают, что некоторым подразделениям в ходе попытки отбросить российские войска давали приказ занять уже уничтоженные позиции.

«Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. Они не смогли вовремя разжать «клещи», сформированные вокруг Авдеевки», — заявил один из украинских солдат.

Он также подтвердил, что некоторые подразделения, находившиеся в Авдеевке без ротации на протяжении двух лет самовольно покинули позиции.

До этого в материале The New York Times отмечалось, что утрата Вооруженными силами Украины контроля над городом Авдеевка может серьезно подорвать уже ослабленный моральный дух украинской армии.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Взятие Авдеевки
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