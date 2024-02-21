В ВСУ недовольны западными журналистами

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал «пропагандой» статью американского издания The New York Time о пленных, которые сдались российской армии в Авдеевке. Слова военного передает телеканал «Рада».

В материале NYT, о котором идет речь, отмечается, что в ходе отступления Вооруженных сил Украины из полуокруженной Авдеевки из-за плохой организации отхода и связи в российский плен могли попасть от 850 до 1000 украинских военнослужащих.

«Те источники, на которые они ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — заявил Лиховой.

До этого в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.