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В ВСУ недовольны западными журналистами

В ВСУ статью The New York Times о пленных назвали пропагандой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал «пропагандой» статью американского издания The New York Time о пленных, которые сдались российской армии в Авдеевке. Слова военного передает телеканал «Рада».

В материале NYT, о котором идет речь, отмечается, что в ходе отступления Вооруженных сил Украины из полуокруженной Авдеевки из-за плохой организации отхода и связи в российский плен могли попасть от 850 до 1000 украинских военнослужащих.

«Те источники, на которые они ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — заявил Лиховой.

До этого в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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