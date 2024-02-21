МИД обвинил ВСУ в торговле документами российских солдат

Неонацисты из подразделений Вооруженных сил Украины не гнушаются документами погибших солдат российской армии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, — паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что данные действия не останутся без ответа со стороны российских правоохранителей. Кроме того, это издевательство над памятью погибших только актуализирует цели России в ходе специальной военной операции на Украине, резюмировала Захарова.

До этого в МИД РФ призвали серьезно относиться к заявлениям о ядерном оружии на Украине.

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