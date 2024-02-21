В Израиле назвали беглецом главу ХАМАС в Газе Синвара

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар превратился из лидера движения в беглеца. Данное заявление он сделал на встрече с руководителями еврейских организаций Северной Америки, сообщает ТАСС.

«Синвар превратился из лидера террористической организации в беглеца», – сказал Галант.

Он также отметил, что единственной целью Израиля остается уничтожение ХАМАС.

«Только победа над ХАМАС позволит нам добиться нормализации отношений со странами региона и региональной интеграции», – говорится в сообщении главы оборонного ведомства.

В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал поимку Яхьи Синвара «вопросом времени».

Яхья Ибрагим Хассан Синвар — глава движения ХАМАС в Газе и один из основателей военного крыла организации. Также он является одним из основателей подразделения внутренней безопасности движения ХАМАС — «Мажд».

Ранее в США предрекли печальную участь лидеру ХАМАС Синвару.