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В Минобороны рассказали о работе систем ПВО в зоне спецоперации за сутки

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 12 снарядов HIMARS и 99 беспилотников ВСУ

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо этого за сутки российские силы ПВО уничтожили 99 беспилотников ВСУ. Так, дроны сбили в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск в ЛНР. Также аппараты уничтожили в Ямполовке, Верхнеторецком, Старомлыновке в Донецкой народной республике.

В Запорожской области беспилотники сбили в населенных пунктах Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка, а в Херсконской области — в Новой Маячке.

До этого российские артиллеристы Воздушно-десантный войск (ВДВ) уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра. Огонь корректировали с помощью беспилотника, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию, заключили в Минобороны.

Ранее Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.

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