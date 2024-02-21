Глава минобороны Польши призвал готовиться к непосредственной угрозе

Варшаве следует ориентироваться на подготовку к непосредственной военной угрозе при реализации своей оборонной политики. Такое заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, которого процитировал портал wp.pl.

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о необходимости перевести экономику республики на «военные рельсы».

Косиняк-Камыш добавил, что в данный момент военно-промышленные возможности страны не запущены. В целом все европейские государства, за исключением Норвегии, продолжают существовать «в условиях мира». Однако, по словам министра, странам региона необходимо хотя бы частично мобилизовать свою экономику.

«Я считаю, что это очень важный вопрос — разбудить промышленность и перевести ее в режим прямой угрозы, а не мира и спокойствия», — сказал глава профильного ведомства.

По его словам, Европе пора «переключиться» на производство боеприпасов и комплектующих для различных видов вооружений. Косиняк-Камыш уточнил, что российская экономика уже перешла на «военные рельсы».

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