Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава минобороны Польши призвал готовиться к непосредственной угрозе

Министр обороны Польши: Варшаве надо ориентироваться на непосредственную угрозу

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Варшаве следует ориентироваться на подготовку к непосредственной военной угрозе при реализации своей оборонной политики. Такое заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, которого процитировал портал wp.pl.

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о необходимости перевести экономику республики на «военные рельсы».

Косиняк-Камыш добавил, что в данный момент военно-промышленные возможности страны не запущены. В целом все европейские государства, за исключением Норвегии, продолжают существовать «в условиях мира». Однако, по словам министра, странам региона необходимо хотя бы частично мобилизовать свою экономику.

«Я считаю, что это очень важный вопрос — разбудить промышленность и перевести ее в режим прямой угрозы, а не мира и спокойствия», — сказал глава профильного ведомства.

По его словам, Европе пора «переключиться» на производство боеприпасов и комплектующих для различных видов вооружений. Косиняк-Камыш уточнил, что российская экономика уже перешла на «военные рельсы».

Ранее Владимир Путин рассказал, в каком случае РФ может ввести свои войска в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами