На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Информация о этом появилась на официальном украинском ресурсе для оповещения.

По данным сервиса, первые сирены прозвучали в 12:11 по местному времени (13:11 мск) в Киеве. Через четыре минуты красная зона распространилась на все регионы страны.

В ночь на 21 февраля на Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. До этого звуки взрывов также раздались в городе Чугуев в Харьковской области Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.