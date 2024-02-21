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Житель Херсонской области рассказал о работе британских спецслужб в регионе

ФСБ: жителю Херсонской области предлагали передавать Британии данные о ВС РФ

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Житель Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая предлагала ему начать сотрудничать с британскими спецслужбами и передавать им информацию о расположении позиций российских войск. Видеозапись с соответствующим заявлением мужчины обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

В среду, 21 февраля, представители ФСБ РФ сообщили о вскрытии в регионе деятельности организации «Британский совет». Последняя занималась разведкой в пользу Киева и привлекала к своей работе украинских беженцев.

По данным агентства, в какой-то момент под влияние организации из Соединенного королевства попал житель населенного пункта Новая Маячка Сергей Чебукин. В прошлом он придерживался ультранационалистических взглядов, однако со временем изменил свое отношение к происходящему. Мужчина осознал, что его пытаются втянуть в преступную деятельность и обратился в полицию.

Он заявил, что летом 2023 года к нему обратилась знакомая с предложением собирать сведения о расположении бойцов и техники Вооруженных сил РФ. Предполагалось, что мужчина будет передавать соответствующую информацию при помощи специального чат-бота.

«Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина (знакомая Чебукина — «Газета.Ru») фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам «Британского совета», — пояснил он.

В тот момент мужчина понял, что украинские войска могли бы использовать упомянутые данные для организации атак, в том числе на Новую Маячку. В связи с этим он отказался от сотрудничества с британскими спецслужбами. Более того, в своем обращении Чебукин призвал жителей Херсонской области не помогать иностранным организациям и фондам.

Ранее в ООН заявили о попытках американских спецслужб вербовать дипломатов из РФ.

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