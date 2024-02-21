Российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра

Российские артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Артиллеристы получили координаты пункта от разведчиков. По данным ведомства, военные использовали 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и уничтожили склад, на котором хранилось восемь плавсредств противника.

Огонь корректировали с помощью беспилотника, который зафиксировал попадание и уничтожение цели. После ударов расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию, заключили в Минобороны.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области. Он отметил, что комбинированные ракетно-бомбовые удары со стороны России стали одной из главных проблем украинской ПВО на Купянском направлении.

Ранее Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.