Страны Запада потребовали от Украины предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По его словам, страны НАТО, передающие Киеву боевые ракеты повышенной дальности, прекрасно понимают, что украинское руководство применяет террористические методы, нанося удары этим оружием по гражданским объектам на территории России.

Собеседник агентства подчеркнул, что эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет необходимо осуществлять под контролем специалистов из НАТО, которые фактически превращают украинское руководство «в террористическую организацию наподобие ИГИЛ» (организация запрещена в России).

Источник добавил, что все это говорит о прямой вовлеченности Североатлантического альянса в боевые действия против Вооруженных сил России.

Также сообщалось, что генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV заявил об очень сложной ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.