Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления боевыми беспилотниками и склад с моторными лодками ВСУ. Это произошло на правом берегу Днепра, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — рассказали журналистам военные.

В военном ведомстве заключили, что точным огнем были уничтожены оба объекта. На складе находилось восемь украинских лодок.

До этого артиллеристы-десантники Вооруженных сил РФ также уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу реки Днепр.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.