Официальный представитель ХАМАС предостерег Израиль от штурма города Рафах

Официальный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк предостерег Израиль от штурма расположенного на юге сектора Газа города Рафах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя, ХАМАС предостерегают «оккупантов» от любой авантюры по штурму Рафаха, совершения массовых расправ и «геноцидной войны».

Ар-Ришк заявил, что победа, которую ищет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, является миражем, существующим только в его воображении. Представитель ХАМАС подчеркнул, что Нетаньяху лжет всем и обманывает семьи пленных, утверждая, что их можно освободить силой. А между тем время истекает.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен в любом случае достичь всех поставленных целей нынешней военной операции в секторе Газа для победы над радикальным движением ХАМАС.

До этого британский принц Уильям выступил с заявлением о войне между Израилем и ХАМАС, в котором призвал прекратить боевые действия как можно скорее.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.