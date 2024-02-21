На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

О взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне сообщило украинское издание «Страна.ua». Ровно сутки назад в Херсоне также звучали взрывы.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — написано в сообщении Telegram-канале «Страна.ua».

20 февраля звуки взрывов также раздались в городе Чугуев в Харьковской области Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Но помимо этого в украинском Львове подпольщики подожгли завод по производству дронов для Вооруженных сил Украины. Этот завод выпускал пять тысяч беспилотников в месяц, таких как «Фурия», «Лелека 100», RAM II UAV и др.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.