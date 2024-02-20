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Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Хуситы нанесли удар по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе. Об этом представитель движения написал в аккаунте в X (бывший Twitter) движения.

«Военно-морские силы ВС Йемена провели прицельную операцию против израильского корабля «MSC Silver» в Аденском заливе с помощью корабельных ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары также были нанесены по израильским объектам в Ум аль-Рашраш.

До этого газета The Guardian писала, что хуситы заявили об одном из своих самых мощных ударов, после того как два их снаряда попали в грузовое судно под флагом Белиза.

Повстанцы заявили, что корабль может затонуть, и это станет их пропагандистской победой. Сообщалось, что судно получило удар по корме в воскресенье к востоку от Адена.

В понедельник другой сухогруз, принадлежащий США и совершающий переходы под греческим флагом, обратился за военной помощью, сославшись на «ракетную атаку».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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