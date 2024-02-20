Раскрыты особенности российской системы «Дракон»

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» возьмет «изюминки» от эксплуатируемых ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Об этом пишет «Армейский стандарт».

Отмечается, что шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет боевой машине успешно преодолевать бездорожье. Скорее всего «Дракон» сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения.

Кроме того, ТОС-3 получит улучшенную динамическую защиту. Снижение же в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению мощности их применения.

«С уверенностью можно утверждать: у Российской армии вскоре появится современное мощное средство поражения», — говорится в материале.

До этого российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», поразив скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из укрепленных районов в зоне военной операции.

После этого в Польше признали сокрушительность огнеметной системы «Тосочка». Использование Вооруженными силами России тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» может наносить огромный урон ВСУ, написала газета Interia.

Ранее российские войска разрушили с помощью ТОС-2 сильно укрепленные позиции ВСУ.