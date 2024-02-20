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В МИД объяснили, когда снизится накал противостояния с Западом

МИД: противостояние с Западом уменьшится, когда ВС РФ будут стоять у границ ЕС

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Станислав Красильников/РИА Новости

Градус накала противостояния с Западом снизится, когда Вооруженные силы России будут стоять у границ Европейского союза. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее. И тон будет совершенно другой», — заявил Гаврилов.

Таким образом он прокомментировал опасения европейских оппонентов России насчет возможного продвижения российских войск до западных границ Украины. Российский дипломат считает, что только в данном случае со стороны Запада можно рассчитывать на серьезные договоренности о сдержках, противовесах и гарантиях.

До этого в Британии заявили, что Россия резко нарастила наступательные возможности в зоне специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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