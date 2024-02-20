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Зеленский назвал критической обстановку под Харьковом

Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Харьковском фронте

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Телеграм-канал Zelenskiy/Official

В обращении в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где Вооруженные силы России сосредоточили большую часть своих резервов», — сказал он.

Украинский лидер пожаловался на нехватку вооружений и задержку военной помощи со стороны Запада.

Несколько дней назад Зеленский заявлял о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. Он также указывал на существенное уменьшение поставок Украине от партнеров.

До этого отставной майор Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявлял, что у украинской армии сложилась опасная ситуация на фронте. Он выражал мнение, что украинской армии необходимо переходить к стратегической обороне.

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.

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