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В РФ заявили об уверенности в поставках дальнобойных ракет на Украину

Глава делегации РФ заявил, что уверен в новых поставках ракет на Украину с Запада

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Alex Brandon/AP

У РФ нет сомнений, что Запад поставит Киеву ракеты большей дальности. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Я даже не сомневаюсь, что их ракеты большей дальности поставят», — сказал Гаврилов.

До этого фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), входящие в правящую коалицию ФРГ, подготовили документ, в котором предложили правительству страны поставить Украине «системы дальнего радиуса действия».

Незадолго до этого, спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат на брифинге заявил, что на Украине наблюдается и будет наблюдаться дефицит ракет для иностранных комплексов ПВО.

Ранее на Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin.

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