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В Донецке сообщают о раненых после обстрела

В результате удара ВСУ по Донецку погиб один человек и пострадали еще четверо

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Alexander Ermochenko/Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины по Донецку погиб один человек и пострадали еще четверо человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали», — рассказала местная жительница Нина, ставшая очевидицей трагедии.

Единственная погибшая женщина во время обстрела находилась на улице — осколок одного из снарядов попал ей в голову. Еще четверо раненых были увезены медиками.

До этого украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка.

Согласно сообщению СЦКК, обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по направлению населенный пункт Карловка — город Донецк был зафиксирован в 02:10 по московскому времени.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.

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