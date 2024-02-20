Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что погибший в Испании перебежчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал угон российского военного вертолета Ми-8. Об этом он заявил РИА Новости.

Руководитель СВР добавил, что в России о покойниках принято говорить или хорошо, или ничего.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании после того, как к нему пришла бывшая девушка.

В сентябре 2023 года ГУР сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.