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Военный эксперт рассказал, как ВСУ будут компенсировать снарядный голод

Военный эксперт Леонков: ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов дронами

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает РИА Новости.

По словам Леонкова, речь в первую очередь идет о БПЛА целеуказания, которые также используются в качестве дронов-камикадзе. На фоне дефицита артиллерийских боеприпасов и невозможности самостоятельно их производить в ВСУ складывается тренд на использование дешевых FPV-дронов.

FPV-дрон (First-Person View — вид от первого лица) — беспилотник с камерой, передающей видеосигнал на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота.

Леонков пояснил, что в современных реалиях в зоне боестолкновения целесообразнее охотиться не за каждым дроном, которых может быть очень много, а за пунктами управления БПЛА.

«Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение», — подчеркнул эксперт.

Оценивая эффективность применения дронов-камикадзе Леонков заявил, что по сравнению с классической артиллерией она невысока —около 40%. Однако даже небольшой дрон способен нанести существенный ущерб.

20 февраля стало известно, что Канада передаст ВСУ свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Они могут нести до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Предположительно, поставки начнутся весной.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников.

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