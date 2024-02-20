В ВСУ заметили редкий танк

На вооружении украинской армии была замечена редкая модификация танка Т-80УД «Береза» — версия распространенного в пост-советских армиях танка Т-80 с дизельным двигателем. Об этом сообщает »Российская газета».

Большинство версий Т-80 обладают мощным, но сравнительно сложным в эксплуатации газотурбинным двигателем, и этот танк стал первым таким в мире. Дизельные двигатели распространены в танкостроении гораздо более широко, так как они обладают более высокой надежностью и были хорошо отработаны в производстве, начиная с советских танков времен Великой Отечественной войны.

Танк Т-80УД разрабатывался на Харьковском тракторном заводе и производился в конце 80-х и начале 90-х годов. Часть танков досталась Украине — из них большинство были проданы Пакистану, но некоторые остались в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В России эти танки сняты с вооружения из-за устаревания и наличия собственных более мощных версий Т-80, которые производятся в Омске.

Предполагается, что Т-80УД остаются на вооружении ВСУ по причине высоких потерь в бронетехнике, при этом их стараются держать в резерве, пишут журналисты.

До этого из Авдеевки в Донецк привезли трофейные танк Т-64 и БМП Bradley, которые раньше принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.