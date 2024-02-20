Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заметили редкий танк

РГ: на вооружении ВСУ была замечена редкая модификация танка Т-80УД «Береза»

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

На вооружении украинской армии была замечена редкая модификация танка Т-80УД «Береза» — версия распространенного в пост-советских армиях танка Т-80 с дизельным двигателем. Об этом сообщает »Российская газета».

Большинство версий Т-80 обладают мощным, но сравнительно сложным в эксплуатации газотурбинным двигателем, и этот танк стал первым таким в мире. Дизельные двигатели распространены в танкостроении гораздо более широко, так как они обладают более высокой надежностью и были хорошо отработаны в производстве, начиная с советских танков времен Великой Отечественной войны.

Танк Т-80УД разрабатывался на Харьковском тракторном заводе и производился в конце 80-х и начале 90-х годов. Часть танков досталась Украине — из них большинство были проданы Пакистану, но некоторые остались в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В России эти танки сняты с вооружения из-за устаревания и наличия собственных более мощных версий Т-80, которые производятся в Омске.

Предполагается, что Т-80УД остаются на вооружении ВСУ по причине высоких потерь в бронетехнике, при этом их стараются держать в резерве, пишут журналисты.

До этого из Авдеевки в Донецк привезли трофейные танк Т-64 и БМП Bradley, которые раньше принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами