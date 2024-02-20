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«Курганмашзавод» поставил в войска первую в этом году партию БМП-3

«Ростех»: выпуск БМП-3 увеличился за год в 1,5 раза

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Пресс-служба АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Предприятие «Курганмашзавод» поставило Минобороны РФ первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга «Ростех» сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по сравнению с началом 2023 года выпуск бронетехники на предприятии увеличился в полтора раза. Кроме того, в соответствии с опытом проведения СВО каждый экземпляр БМП-3 теперь оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами.

Предприятие «Курганмашзавод» входит в холдинг «Ростех».

6 февраля сообщалось, что в России начались испытания комплекса роботизации «Прометей» для БМП и БТР.

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин пояснил, что в зоне повышенного риска во время ведения боевых действий должно находиться как можно больше дистанционно управляемых систем вооружений. Таким образом, решая боевые задачи, роботы помогают обезопасить военнослужащих.

Ранее на Западе отметили рост темпов производства танков в России.

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