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Сослуживец Сырского рассказал, чем тот опасен для ВСУ

Экс-офицер СБУ заявил, что Сырский опасен для ВСУ тем, что не спорит с Зеленским

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опасен для ВСУ тем, что он никогда не спорит и не возражает президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ничего не понимает в военном деле, руководствуясь только вопросами политической целесообразности. Об этом РИА Новости заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который служил вместе с Сырским в 2017 году.

Прозоров пояснил, что в 2017 году он был на своей последней ротации в зоне боевых действий в Донбассе, где познакомился с Сырским. Экс-подполковник СБУ заявил, что лично Сырский является сравнительно смелым человеком и не подходит под описание «бездаря» и «генерала 200», будучи довольно грамотным военачальником.

«Это боязнь перед вышестоящим руководством… Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — рассказал о главной проблеме Сырского Прозоров.

В качестве примера он привел бои за Артемовск после его освобождения, в ходе который стало понятно, что для ВСУ атаковать российские войска в городе и окрестностях означает нести очень тяжелые потери. Прозоров, ссылаясь на источники в ВСУ, пояснил, что там этот факт понимали многие, но Сырский продолжал методично отправлять войска в атаку, что привело к десяткам тысяч жертв.

До этого политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что целями российской армии после взятия под контроль Авдеевки в ДНР станут Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация.

Ранее сообщалось, что поражение ВСУ в Авдеевке может привести к смене власти на Украине.

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Взятие Авдеевки
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