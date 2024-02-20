Средства ПВО сбили два украинских дрона в Брянской области

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты утром 20 февраля в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны самолетного типа, которые засекли над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом. Богомаз отметил, что ликвидация беспилотников прошла без разрушений и пострадавших, а в данный момент на месте крушения БПЛА работают оперативные службы.

Ночью в Брянской области также сообщали об атаке беспилотника. Дрон сбили в Погарском районе, никто не пострадал.

19 февраля ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Снаряды повредили несколько административных зданий и одну единицу спецтехники, а также ранили двух местных жителей, которых доставили в больницу.

Ранее ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области.