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Костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

МО РФ: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт украинских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, штурмовые подразделения десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска.

По данным Минобороны, в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий со скоплением пехоты.

18 февраля командир танка с позывным «Каспер» сообщал, что в результате успешной операции на Запорожском участке фронта, новороссийские десантники-танкисты разгромили группу пехоты ВСУ.

16 февраля глава Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что украинские войска покинули несколько своих укрепленных районов, расположенных под городом Донецком.

До этого артиллеристры-десантники Вооруженных сил РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу реки Днепр.

Ранее военнослужащие группировки «Запад» на Купянском направлении остановили ротацию ВСУ.

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Операция на Украине
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