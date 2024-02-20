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Рядовой ВС РФ тайно пробрался к позициям ВСУ и прорвал оборону противника

МО: рядовой Матюхин тайно пробрался к позициям ВСУ и прорвал оборону противника

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Евгений Биятов/РИА Новости

Рядовой Вооруженных сил России Иван Матюхин тайно пробрался к позициям украинских военных и застал их врасплох. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, военнослужащий в составе отделения штурмовой группы осуществлял прорыв обороны ВСУ на одном из тактических направлений. В ходе боя он обнаружил перемещение украинских военных, выдвинувшихся для усиления участка обороны. Штурмовая группа ВС РФ атаковала подходящие резервы противника. Эту атаку возглавил Матюхин. Он сумел незамеченным подобраться к позициям ВСУ и внезапно открыть огонь по резервам. Резервная группа противника была застигнута врасплох. Она понесла значительные потери и отступила.

Как отметили в ведомстве, в результате грамотных действий Матюхина «противник понес потери и отступил с занимаемых позиций, что позволило значительно улучшить тактическое положение российских подразделений».

До этого стало известно, что российский офицер Олег Пивоваров в окружении дважды вызвал на себя огонь реактивных систем залпового огня «Град» и спас солдат.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ.

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