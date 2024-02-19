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Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки окончания СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: спецоперация на Украине завершится этой осенью

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Заместитель командира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться к сентябрю. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военачальника, в конечном итоге ситуация сложится так, что Вооруженные силы Украины не будут иметь возможности оказывать сопротивление. Он отметил, что в последние месяцы наблюдается усиленная сдача украинских военных в плен.

Как рассказал Алаудинов, украинская армия столкнулась с сильным дефицитом боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций в два раза. При этом, по его мнению, говорить о том, что у украинцев совсем нет снарядов, пока преждевременно.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что ситуация на поле боя на Украине разрешится за три месяца.

Дипломат призвал союзников Киева нарастить финансовую и военную поддержку ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность окончания конфликта в эти сроки. Заявление Борреля прозвучало после слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, который предупредил, что СВО начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому может идти дольше планируемого.

Ранее разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО.

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Операция на Украине
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