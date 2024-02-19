Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно число оставленных в Авдеевке мин ВСУ

РИА Новости: ВСУ перед уходом оставили в Авдеевке не менее 200 мин

close
100%
РИА Новости

ВСУ перед уходом оставили в Авдеевке не менее 200 мин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира инженерного подразделения с позывным «Усман», обстановка свидетельствует, что ВСУ отступали из города в спешке.

До этого военкор «Астрахань» показал кадры Авдеевки после отступления ВСУ. Сообщается, что бои в городе полностью прекратились. По словам военкора, до ухода украинские войска использовали жилую застройку в качестве оборонительных рубежей.

«Цена украинских заявлений о том, что они не используют застройку и дома в качестве объектов обороны, примерно равна нулю», — подчеркнул «Астрахань».

После взятия города ВС РФ командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское после отступления из Авдеевки.

Ранее стало известно имя командующего российскими войсками в битве за Авдеевку.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами