Стало известно число оставленных в Авдеевке мин ВСУ

ВСУ перед уходом оставили в Авдеевке не менее 200 мин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира инженерного подразделения с позывным «Усман», обстановка свидетельствует, что ВСУ отступали из города в спешке.

До этого военкор «Астрахань» показал кадры Авдеевки после отступления ВСУ. Сообщается, что бои в городе полностью прекратились. По словам военкора, до ухода украинские войска использовали жилую застройку в качестве оборонительных рубежей.

«Цена украинских заявлений о том, что они не используют застройку и дома в качестве объектов обороны, примерно равна нулю», — подчеркнул «Астрахань».

После взятия города ВС РФ командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское после отступления из Авдеевки.

Ранее стало известно имя командующего российскими войсками в битве за Авдеевку.