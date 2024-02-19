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Судно США второй раз за сутки атаковали у берегов Йемена

Reuters: принадлежащее США судно подверглось атаке второй за сутки вблизи Адена

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Khaled Abdullah/Reuters

Торговое судно под греческим флагом, принадлежащее США, второй раз за сутки подверглось атаке вблизи йеменского порта Адена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на занимающуюся вопросами морской безопасности британскую компанию Ambrey.

«Балкер под греческим флагом сообщил о втором инциденте примерно в 81 морской миле к юго-востоку от йеменского Адена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряд упал в воду примерно в 15 метрах от борта судна.

До этого агентство Reuters сообщало, что грузовое британское судно Rubymar подтвердило получение серьезных повреждений из-за атаки хуситов в Аденском заливе.

Экипаж судна успел эвакуироваться. Отмечается, что хуситы выпустили по судну две ракеты из Йемена. Судно получило удар в корму, на борту нет ничего легковоспламеняющегося.

Телеканал Al Masirah сообщал, что Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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