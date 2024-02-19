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В Литве заявили, что Россия может напасть на НАТО

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о возможном нападении России на НАТО

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия может напасть на НАТО. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«У нас есть очень агрессивный сосед, который хочет проверить НАТО. Мы должны к этому подготовиться <...> Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению со стороны России – на юге, севере, востоке и западе», — отметил Ландсбергис.

Министр призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, подчеркнув необходимость передать Киеву ракеты TAURUS.

До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии приняло к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия в случае войны с Западом ударит в том числе по Берлину.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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