Минобороны РФ: у ВСУ есть аналоги вещества «Табун», применявшегося немцами

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают аналогами боевого вещества «Табун», применявшегося немцами в годы Великой Отечественной войны.

«Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун», — заявил он.

По его словам, данное вещество включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Также Кириллов рассказал, что декабре 2023 года на Краснолиманском направлении солдаты ВСУ сбросили с беспилотников по позициям российских войск газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс».

Ранее стало известно, почему Москва не сможет применить химическое оружие.