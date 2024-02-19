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В Минобороны РФ рассказали о передаче США химоружия в третьи страны

МО РФ: ВСУ применили по позициям РФ американские химическое оружие «Си-ЭС»

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US Army/Global Look Press

США передают в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетальное химическое оружие. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

По его словам, было зафиксировано несколько случаев, в том числе в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), которые подтверждают это. Так, в декабре 2023 года на Краснолиманском направлении солдаты ВСУ сбросили с беспилотников по позициям российских войск газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс».

Это вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца, объяснил Кириллов.

Также на закупку «Си-Эс» для боевых действий в Сирии и Ираке департамент бюджетного планирования Минобороны США в 2018 финансовом году выделил $10 млн.

Тем самым США нарушили Конвенцию о запрещении химического оружия, отметил Кириллов.

Ранее глава ДНР рассказал о преступлениях, которые совершили украинские военные в Авдеевке.

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Операция на Украине
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