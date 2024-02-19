ФСБ сообщила о задержании в ЛНР подозреваемых в шпионаже для Украины

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что задержали двух жителей поселка Новоайдар, которые с начала 2022 года шпионили для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, с начала 2022 гола задержанные стали сотрудничать с представителями СБУ, чтобы помогать украинских военным. В ведомстве указали, что они собирали и передавали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил России, задействованных в проведении специальной военной операции. В ФСБ заявили, что данные подозреваемые передавали сотруднику украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры.

В итоге фигурантов задержали. Следователи республиканского УФСБ возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

До этого Следственный комитет России объявил в международный розыск куратора агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина — фигуранта дела о подготовке теракта в Московской области. По его словам, куратором оказался гражданин Украины Александр Калачев. Злоумышленник объявлен в федеральный и международный розыск

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