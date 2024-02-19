В Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В подконтрольном Киеву городе Херсоне стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов.

В ночь на 18 февраля глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что после взрыва в ночь на воскресенье на промышленном предприятии во Львове произошел крупный пожар.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.