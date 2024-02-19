Российские военные эвакуировали из Авдеевки свыше 20 раненых украинских солдат, которых бросили собственные сослуживцы. Об этом со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР) сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной оперативными службами ДНР, украинские войска «хаотично бежали» из Авдеевки еще до того, как было объявлено об оставлении города. При этом они бросили своих раненых на произвол судьбы. Российские солдаты спасают украинских раненых и вывозят их из Авдеевки. Сейчас из города вывезено более 20 получивших ранения украинских военнослужащих. В настоящее время эвакуация продолжается.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке, перешедшей под контроль российских военных, могут находиться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные командованием.

До этого сообщалось, что украинские бойцы не доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.