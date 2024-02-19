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Глава военного комитета НАТО заявил, что на Западе были слишком оптимистичны насчет ВСУ

Адмирал Бауэр назвал слишком оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

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NTB/Lise Aserud/Reuters

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По словам Бауэра, в НАТО полагали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи западного оружия и обучения смогут добиться «значительного прогресса» в боевых действиях. Сейчас же, отметил адмирал, Североатлантическому альянсу необходимо сделать все, чтобы не погрузиться в слишком пессимистическое настроение.

Ранее начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

До этого сообщалось, что США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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Операция на Украине
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