Глава военного комитета НАТО заявил, что на Западе были слишком оптимистичны насчет ВСУ

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По словам Бауэра, в НАТО полагали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи западного оружия и обучения смогут добиться «значительного прогресса» в боевых действиях. Сейчас же, отметил адмирал, Североатлантическому альянсу необходимо сделать все, чтобы не погрузиться в слишком пессимистическое настроение.

Ранее начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

До этого сообщалось, что США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.