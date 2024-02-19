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ВС РФ вытесняют украинские войска из Кременского леса

«Известия»: бойцы спецназа «Ахмат» вытесняют ВСУ из Кременского леса

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие спецподразделения «Ахмат» вытесняют бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Кременского леса в ЛНР. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента газета «Известия».

«Прячем машину и пережидаем вместе с разведчиками группы Шрама спецназа «Ахмат». Говорят, украинские военные жалуются, что плотность огня в Кременских лесах выше, чем во время боевых действий в Артемовске. Это стало понятно из радиоперехватов», — говорится в сообщении.

19 февраля сообщалось, что российские войска вошли в село Работино, расположенное в Запорожской области.

В этот же день первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВСУ сохраняют возможность провести очередную попытку контрнаступления в случае серьезной поддержки со стороны Запада.

До этого американская газета Politico писала, что Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.

Ранее СМИ показали, что осталось от района в Авдеевке, где проходили самые интенсивные бои.

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