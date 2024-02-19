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Пленный боец «Азова»* рассказал о брошенных в Авдеевке военных ВСУ

Пленный командир «Азова»: в Авдеевке могут находиться брошенные группы ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

В Авдеевке, перешедшей под контроль российских военных, могут находиться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные командованием. Об этом заявил пленный командир роты «Азов» (организация запрещена в России) из 3-й штурмовой бригады ВСУ, чьи слова приводит Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.

Украинский военный предположил, что в городе по-прежнему могут оставаться украинские солдаты, которые не знают, что Авдеевка оставлена.

По словам комроты, ему приказали удерживать позиции, чтобы основная масса бойцов ВСУ могла покинуть город. При этом им обещали прислать машину для эвакуации, но в итоге командование перестало выходить на связь.

Сообщалось, что украинские бойцы не доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Сырский объявил об отводе украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах».

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.

*   организация запрещена в России
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Взятие Авдеевки
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