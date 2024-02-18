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Военные США заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов

Американские военные заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные США заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

«Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против <...> одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна», — сообщается в публикации.

В заявлении командования указано, что это первый случай, когда обнаружили беспилотное подводное судно у хуситов.

Незадолго до этого, Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. Отмечается, что удар был нанесен по позициям хуситского движения «Ансар Аллах».

17 февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Ранее США нанесли четыре удара по ракетам и беспилотникам хуситов.

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Удары США по хуситам
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