Военные США заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов

Военные США заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

«Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против <...> одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна», — сообщается в публикации.

В заявлении командования указано, что это первый случай, когда обнаружили беспилотное подводное судно у хуситов.

Незадолго до этого, Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. Отмечается, что удар был нанесен по позициям хуситского движения «Ансар Аллах».

17 февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Ранее США нанесли четыре удара по ракетам и беспилотникам хуситов.