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В ЕС рассказали, что определит победу в конфликте на Украине

Боррель: победу в конфликте на Украине определят беспилотники и ИИ

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победу в конфликте на Украине определят беспилотники и искусственный интеллект. Об этом сообщает ТАСС.

По словам европейского чиновника, исход конфликта определят технологии.

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — поделился Боррель.

До этого Боррель говорил, что конфликт на Украине разрешится за три месяца. По его словам, страны Запада больше не могут говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». Дипломат также призвал усилить поддержку Киева.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал новый транш Украине от Франции на €3 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами безумием.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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