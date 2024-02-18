В ЕС рассказали, что определит победу в конфликте на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победу в конфликте на Украине определят беспилотники и искусственный интеллект. Об этом сообщает ТАСС.

По словам европейского чиновника, исход конфликта определят технологии.

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — поделился Боррель.

До этого Боррель говорил, что конфликт на Украине разрешится за три месяца. По его словам, страны Запада больше не могут говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». Дипломат также призвал усилить поддержку Киева.

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