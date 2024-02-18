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В России запатентовали способ скрытого наведения перехватчиков на цель

Академия МО РФ запатентовала способ скрытого наведения перехватчиков на цель

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Минобороны РФ

В России запатентовали способ скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель для повышения эффективности постановки помех. Об этом сообщает ТАСС.

Патент принадлежит Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Министерства обороны России. В реферате к изобретению сказано, что оно относится к области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Согласно документу, способ заключается в том, что два перехватчика оснащают станциями активных помех, а их бортовые радиолокационные станции (РЛС) объединяют в систему с каналами обмена информацией. Затем определяется атакующий перехватчик с работающей на излучение бортовой радиолокационной системой и перехватчик прикрытия со станцией активных помех. При этом перехватчик прикрытия сближается с атакующим истребителем в процессе его наведения. Тем самым обеспечивается максимальная эффективность прикрытия.

До этого в России запатентовали гибридный управляемый боеприпас для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В декабре 2023 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала способ управления группой беспилотников одним летчиком-оператором самолета с помощью сервера-агрегатора с технологией искусственного интеллекта. Согласно патенту, в состав бортового оборудования установят сервер-агрегатор на основе технологии искусственного интеллекта, который поможет построить программу применения отдельного беспилотника или группы БПЛА.

Ранее в России разработали изделие, призывающее сдаваться пилотов дронов-камикадзе ВСУ.

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