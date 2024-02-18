В Германии просчитались с инфраструктурой для приема истребителей F-35

Модернизация аэродрома базирования Флигерхорст на военной базе в Бюхеле обойдется бюджету Германии в два раза дороже, чем ожидалось. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

В публикации отмечается, что в наихудшем случае расходы вырастут до 1,2 млрд евро, чтобы подготовить инфраструктуру для истребителей к 2027 году. В правительственном законопроекте для бюджетного комитета бундестага подчеркивается, что размещение F-35 в другом месте невозможно.

Издание подчеркивает, что переговоры по расширению аэродрома планируется завершить в феврале, а тендер на строительство объявят не позднее 6 марта 2024 года.

До этого американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали соглашение о намерениях с немецким концерном Rheinmetall AG на открытие в Германии второй сборочной линии по производству центральной части фюзеляжа американских истребителей пятого поколения F-35.

Инициатива направлена на повышение роли европейской промышленности в программе производства F-35.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.