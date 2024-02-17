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Появилось видео с брошенным под Авдеевкой раненым солдатом ВСУ

«Зеркало недели» показало кадры с брошенным под Авдеевкой раненым военным ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В сети появилось видео разговора с родными раненого бойца ВСУ, которого бросили однополчане. Кадры опубликовал Telegram-канал «Зеркало недели».

В сообщении уточнили, что тридцатилетний младший сержант, военный медик из Днепропетровской области с позывным «Джанго» пожаловался родным в видеопослании, что он и еще пятеро солдат не могут двигаться. Военнослужащий пояснил, что обещанный эвакуационный автомобиль за ними так и не приехал в течение двух суток.

«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет», — заявил украинский боец.

Солдат рассказал, что у него «две ноги перебиты», а в спине — осколки. По данным издания, в момент записи видео в укрытие, где находился «Джанго» и другие раненные, вошли российские военнослужащие.

До этого политологи оценили кадры водружения российских флагов в Авдеевке. По словам директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, «это справедливо». Он отметил, что главное — сюда, где поднят российский флаг, «придет мир».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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