В украинском Днепре произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

Подробности не приводятся.

Как пишет издание, на данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Ранее сирены звучали в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

15 февраля в Днепре раздались звуки взрывов. Соответствующий пост был опубликован в 7:20 мск. За пять минут до этого журналисты сообщили о другой серии взрывов в городе, посоветовав жителям оставаться в укрытиях.

В ночь на 14 февраля сообщалось о взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробные сведения о ЧП в населенном пункте и официальные комментарии от местных властей не поступали.

Ранее в украинском городе Кропивницкий (в прошлом Кировоград) произошли взрывы.