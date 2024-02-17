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В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной

В Молдавии у границы с Украиной обнаружены обломки беспилотника

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Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили на юге Молдавии возле села Етулия Ноуа Вулканештского района у границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу республики.

В статье говорится, что фрагменты аппарата были найдены около 16:40 (17:40 мск).

11 февраля в указанном районе были обнаружены обломки аппарата, который, по мнению молдавских пограничников, мог быть поражен украинской системой ПВО. Боезапас, найденный возле обломков, был уничтожен саперами, пострадавших не было.

Отмечается, что власти Молдавии за последний год уже четыре раза сообщали о найденных фрагментах ракет ПВО вблизи украинской границы. По их данным, обломки, найденные ранее у сел Наславча, Ларга и города Бричаны, были выпущены из зенитного комплекса ПВО С-300, принадлежащего ВСУ.

При этом протест молдавские власти адресовали послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS.

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