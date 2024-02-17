«Известия» обвинили украинские СМИ в распространении фейков о своем военкоре

Газета «Известия» опровергла сообщения, появившиеся в украинских Telegram-каналах, о гибели корреспондента издания на фронте.

«Все военкоры «Известий» живы и продолжают выполнять свою работу, освещая ход СВО», — говорится в сообщении.

Утром новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности объяснил выход Вооруженных сил Украины из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных в условиях «искусственного дефицита вооружений» у ВСУ, которое позволяет российской стороне адаптироваться к интенсивности боевых действий.

Ранее Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки.