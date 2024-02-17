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Сальдо рассказал о действиях партизан в Херсоне

Губернатор Сальдо: партизаны накапливают оружие в подконтрольном Украине Херсоне

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою», — рассказал глава региона.

Он отметил, что партизаны так поступали всегда. Сальдо добавил, что херсонское сопротивление продолжает активную работу в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережной части региона.

До этого Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что партизаны взорвали эшелон с боеприпасами, предназначенными для ВСУ. По словам автора канала, уничтожены более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества.

Тем временем в лесах Украины появились партизаны, выступающие против мобилизации, рассказал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он назвал таких партизан мужчинами, которые принимают решение жить по конституции страны, а не «подчиняться власти узурпаторов».

Ранее в Киеве осквернили памятники партизанам времен Великой Отечественной войны.

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