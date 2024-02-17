Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

«Нужно больше систем ПВО…, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы», — заявил Умеров.

По его словам, системы противовоздушной обороны нужны для того, чтобы Вооруженные силы России не смогли применить управляемые бомбы.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности объяснил выход Вооруженных сил Украины из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. По его словам, «удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения» позволяет РФ адаптироваться к интенсивности боевых действий.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.