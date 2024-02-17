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Над администрацией Авдеевки появился флаг России

Над администрацией Авдеевки сорвали флаг Украины и закрепили российский триколор

Над администрацией Авдеевки появился флаг Российской Федерации. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что разведчики 239-го танкового полка и бойцы 24-й бригады спецназа сорвали флаг Украины с козырька над входом в здание городского совета Авдеевки и укрепили там российский триколор.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сказал, что часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки.

Также советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ хаотично бегут из Авдеевки и бросают раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя ситуацию в Авдеевке, объяснил, что Вооруженным силам Украины пришлось из нее уйти из-за искусственного дефицита боеприпасов, вызванного нехваткой поставок с Запада.

Ранее появились кадры ударов по укрытиям солдат ВСУ на заводе в Авдеевке.

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Операция на Украине
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